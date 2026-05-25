Banca CF+ smentisce indiscrezioni stampa su possibile delisting Banca Sistema

(Teleborsa) - Con riferimento alle recenti notizie diffuse da alcuni organi di stampa riguardo un presunto prossimo delisting di Banca Sistema , Banca CF+ ha chiarito in una nota che l’offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Banca Sistema "non è finalizzata al delisting" da Euronext Milan.



Pertanto, come indicato nel documento di offerta relativo all’Offerta, qualora Banca CF+ venga a detenere, a seguito dell’Offerta, una partecipazione superiore al 90% del capitale dell’Emittente, Banca Sistema si è impegnata, in ogni caso, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge, a "ripristinare entro 90 giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni".

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