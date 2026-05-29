OPAS Banca Sistema, adesioni ancora ferme all'1,6%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio (OPAS) obbligatoria promossa da Banca CF+ su Banca Sistema , risulta che oggi 29 maggio 2026 sono state presentate 5.100 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 252.394, pari all'1,63% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPAS è iniziata l'11 maggio e terminerà il 12 giugno 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Banca Sistema acquistate sul mercato nei giorni 11 e 12 giugno 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

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