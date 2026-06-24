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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (0%)
Ibex 35 dà il via alle contrattazioni a 19.476,9 Euro
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24 giugno 2026 - 09.18
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