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Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,05%)
Ibex 35 prende il via a 19.153,7 Euro
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17 giugno 2026 - 09.18
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Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto -0,05%, a quota 19.153,7 in apertura.
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