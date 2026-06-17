Milano 9:56
52.304 -0,25%
Nasdaq 16-giu
29.968 0,00%
Dow Jones 16-giu
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Londra 9:56
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Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,05%)

Ibex 35 prende il via a 19.153,7 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Madrid (-0,05%)
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto -0,05%, a quota 19.153,7 in apertura.
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