Milano 9:18
51.421 +0,50%
Nasdaq 29-giu
29.775 0,00%
Dow Jones 29-giu
52.183 +0,59%
Londra 9:18
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Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,12%)

Ibex 35 prende il via a 19.411 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,12%)
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,12%, a quota 19.411 in apertura.
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