Milano 9:27
51.827 +0,43%
Nasdaq 1-lug
29.809 -1,54%
Dow Jones 1-lug
52.305 -0,03%
Londra 9:26
10.489 +0,10%
25.081 +0,16%

Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,06%)

Ibex 35 prende il via a 19.418,8 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,06%)
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,06%, a quota 19.418,8 in apertura.
Condividi
```