ENEA: dalla ricerca alle imprese per accelerare innovazione e sostenibilità

(Teleborsa) - Domani, mercoledì 25 giugno, il Centro Ricerche Trisaia di ENEA, a Rotondella (Matera), ospiterà l’evento "Dalla ricerca alle imprese: il ruolo del PNRR SUS-MIRRI.IT e di ENEA nel trasferimento tecnologico e nell’innovazione", dedicato alle prospettive di sviluppo offerte dalle biotecnologie microbiche, dalla bioeconomia e dalla transizione ecologica.



L’iniziativa, in programma nella Sala Pitagora a partire dalle ore 9.10, si svolge a ridosso della Giornata Mondiale del Microbioma del 27 giugno e rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, ricerca e sistema produttivo sulle opportunità generate dal progetto PNRR SUS-MIRRI.IT per le filiere agroalimentari ed energetiche.



All’incontro prenderanno parte rappresentanti delle Regioni Basilicata, Campania e Puglia. Per ENEA interverranno, tra gli altri, la presidente Francesca Mariotti, la direttrice del Dipartimento Sostenibilità Claudia Brunori, la direttrice del Dipartimento Energia Giulia Monteleone e Annamaria Bevivino, responsabile scientifica ENEA del progetto SUS-MIRRI.IT.







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