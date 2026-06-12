Assopellettieri sceglie ACBC per supportare le imprese

(Teleborsa) - Assopellettieri annuncia l’avvio di una collaborazione con ACBC, boutique di consulenza e innovazione per il settore fashion & luxury, con l’obiettivo di mettere a disposizione delle aziende associate competenze e servizi dedicati all’innovazione di prodotto, all’evoluzione dei processi industriali e al rafforzamento della competitività delle imprese lungo la filiera.



In un contesto in cui i brand e i produttori si confrontano con nuove aspettative dei consumatori, trasformazioni tecnologiche e un quadro regolatorio in rapido cambiamento, Assopellettieri ha individuato in ACBC un partner in grado di accompagnare le aziende nella trasformazione dei modelli di prodotto e di business, mettendo a disposizione competenze complementari su design, prodotto, efficienza, supply chain e strategia di mercato.



"Con questa collaborazione vogliamo offrire alle imprese associate ulteriori competenze per affrontare le sfide di oggi: innovazione anche tecnica e tecnologica di prodotto, rafforzamento della filiera e capacità di leggere i mercati. In un settore dove materiali, normative e dinamiche competitive evolvono senza sosta, avere a disposizione le competenze di una realtà strutturata come ACBC significa trasformare la complessità in un vantaggio concreto per la pelletteria italiana", dichiara Claudia Sequi, Presidente di Assopellettieri.



ACBC è oggi un gruppo specializzato nell’ingegnerizzare l’innovazione lungo l’intero ciclo di vita del prodotto: dalla definizione della strategia e del concept alla progettazione, fino all’ottimizzazione di processi, tempi e costi, con un approccio end-to-end che integra competenze creative, tecniche e industriali. Questo consente ai clienti di ridurre la complessità, accelerare il time-to-market, ripensare i processi produttivi e portare sul mercato collezioni ad alto valore aggiunto.



"Il nostro lavoro nasce dall’innovazione: aiutiamo le aziende a trasformare idee e intuizioni in prodotti, collezioni e processi industriali concreti, scalabili e pronti per il mercato, nel rispetto dell’evoluzione normativa. La collaborazione con Assopellettieri ci permette di mettere queste competenze a servizio di un settore di assoluta eccellenza, lavorando insieme alle imprese per costruire la prossima generazione di prodotto e di filiera", afferma Gio Giacobbe, CEO e Co-Founder di ACBC.



Attraverso la collaborazione con Assopellettieri, le aziende associate potranno accedere a un supporto dedicato su progetti di innovazione di prodotto e di collezione, revisione e potenziamento dei processi di sviluppo, introduzione di nuove tecnologie e materiali, nonché su iniziative di efficientamento produttivo e di filiera, anche in risposta alle nuove normative europee che ridefiniscono i requisiti di prodotto e di tracciabilità lungo la filiera, verso quello che oggi si configura come un prodotto informato.



La collaborazione sarà ulteriormente valorizzata dall'insediamento di ACBC presso la sede di Assopellettieri a Manifattura Tabacchi a Firenze, che opererà come ulteriore hub di prossimità per il settore pelletteria, facilitando incontri, workshop e progetti pilota con le aziende associate interessate a intraprendere percorsi di innovazione strutturata.



Con questa iniziativa, Assopellettieri conferma il proprio ruolo di piattaforma abilitante per l’evoluzione delle imprese associate, favorendo l’accesso a partner specializzati e a percorsi di innovazione che guardano al futuro della pelletteria italiana.

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