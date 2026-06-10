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Alia Mentis riceve il "Seal of Excellence" dalla Commissione Europea

Finanza
Alia Mentis riceve il "Seal of Excellence" dalla Commissione Europea
(Teleborsa) - Alia Mentis, società deep-tech attiva nel campo dei materiali innovativi, ha ricevuto il "Seal of Excellence" dalla Commissione Europea.

Tale riconoscimento, attribuito a iniziative valutate come eccellenti nell’ambito dei programmi europei per la ricerca e l’innovazione, - si legge in una nota - riguarda Koridion ed Equalizer, due iniziative che esprimono la visione tecnologica della società nello sviluppo di soluzioni innovative per il settore dei materiali compositi, proponendo una via alternativa per un comparto industriale chiamato a rispondere a esigenze crescenti di efficienza, sostenibilità, performance e scalabilità produttiva.

“Il Seal of Excellence rilasciato dalla Commissione Europea rappresenta per Alia Mentis un riconoscimento di grande valore, perché conferma la qualità dei progetti Koridion ed Equalizer e la loro rilevanza nel panorama europeo delle tecnologie deep-tech", ha dichiarato Giuseppe Paronetto, fondatore e CEO di Alia Mentis.

Il Seal of Excellence qualifica Alia Mentis come "Deep-Tech Asset for Europe", confermando la qualità progettuale, la solidità tecnologica e il potenziale impatto delle soluzioni sviluppate; il riconoscimento rappresenta un elemento di validazione istituzionale e rafforza la credibilità della società presso istituzioni e stakeholder dell’ecosistema europeo dell’innovazione.

Alia Mentis intende valorizzare il Seal of Excellence per accelerare lo scale-up dei progetti Koridion ed Equalizer, consolidare il proprio posizionamento nell’ecosistema europeo dell’innovazione e contribuire alla definizione di nuove traiettorie tecnologiche per il settore dei materiali compositi.

Si ricorda intanto che Alia Mentis si sta preparando a debuttare su Euronext Growth Milan (EGM), prevedendo l'apertura dell'attività di roadshow e bookbuilding a metà giugno, con ammissione e inizio negoziazione entro la fine del mese di giugno, secondo quanto riferito a Teleborsa da una fonte a conoscenza del dossier.
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