Alia Mentis riceve il "Seal of Excellence" dalla Commissione Europea

(Teleborsa) - Alia Mentis
, società deep-tech attiva nel campo dei materiali innovativi, ha ricevuto il "Seal of Excellence" dalla Commissione Europea
.
Tale riconoscimento, attribuito a iniziative valutate come eccellenti nell’ambito dei programmi europei per la ricerca e l’innovazione, - si legge in una nota - riguarda Koridion
ed Equalizer
, due iniziative che esprimono la visione tecnologica della società nello sviluppo di soluzioni innovative per il settore dei materiali compositi
, proponendo una via alternativa per un comparto industriale chiamato a rispondere a esigenze crescenti di efficienza, sostenibilità, performance e scalabilità produttiva.
“Il Seal of Excellence rilasciato dalla Commissione Europea rappresenta per Alia Mentis un riconoscimento di grande valore, perché conferma la qualità dei progetti Koridion ed Equalizer e la loro rilevanza nel panorama europeo delle tecnologie deep-tech", ha dichiarato Giuseppe Paronetto, fondatore e CEO di Alia Mentis
.
Il Seal of Excellence qualifica Alia Mentis come "Deep-Tech Asset for Europe"
, confermando la qualità progettuale, la solidità tecnologica e il potenziale impatto delle soluzioni sviluppate; il riconoscimento rappresenta un elemento di validazione istituzionale e rafforza la credibilità della società presso istituzioni e stakeholder dell’ecosistema europeo dell’innovazione.
Alia Mentis intende valorizzare il Seal of Excellence per accelerare lo scale-up
dei progetti Koridion ed Equalizer, consolidare il proprio posizionamento nell’ecosistema europeo dell’innovazione e contribuire alla definizione di nuove traiettorie tecnologiche per il settore dei materiali compositi.
Si ricorda intanto che Alia Mentis si sta preparando a debuttare su Euronext Growth Milan (EGM)
, prevedendo l'apertura dell'attività di roadshow e bookbuilding a metà giugno, con ammissione e inizio negoziazione entro la fine del mese di giugno, secondo quanto riferito a Teleborsa da una fonte a conoscenza del dossier.