Bilancio Policlinico Campus Bio-Medico, Campiello: “Con IA sistema sanitario migliore”

(Teleborsa) - È importante che il sistema sanitario deve riuscire a utilizzare al meglio l’Intelligenza Artificiale, senza però doverla rincorrere. Così Maria Rosaria Campitiello
, Capo Dipartimento prevenzione, ricerca ed emergenze sanitarie del Ministero della Salute
, parlando a margine del convegno ‘Intelligenza Artificiale e sostenibilità
: il valore dell’innovazione per la salute’, che si è tenuto a Roma e organizzato dalla Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico
per presentare il Bilancio di Sostenibilità 2025
.
Secondo Campitiello, “l’intelligenza artificiale
deve diventare necessariamente un motore di equità e di sostenibilità, sicuramente non un acceleratore di diseguaglianze. Di fatto oggi il sistema sanitario tenta di governarla perché rende il sistema sanitario più trasparente”.
Oggi il 60% dei medici
ha aderito al fascicolo sanitario elettronico. Questo Lo rende maggiore di qualità, ma soprattutto più accessibile. Campiello ha sottolineato che con il decreto Schillaci delle liste d'attesa si è potuto accedere direttamente alle piattaforme per ridurre le liste attesa in tutte le regioni italiane. Oggi l'intelligenza artificiale affianca sicuramente la prevenzione con il Prevention Hub. “Di fatto cercheremo a livello italiano di rendere quanto più omogenee possibile le Regioni, cercando di prevenire e trasformare il sistema sanitario da reattivo a proattivo con la ricerca”.