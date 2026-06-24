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Eurozona: calo per l'EURO STOXX Banks

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Eurozona: calo per l'EURO STOXX Banks
Si muove in retromarcia l'indice bancario europeo, che scivola a 291,77 punti.
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