Fed, Bessent: Trump ha piena fiducia in Warsh

(Teleborsa) - Il presidente americano, Donald Trump, "ha detto sia in pubblico sia in privato che ha piena fiducia in Kevin Warsh. Per questo lo ha scelto". Lo ha detto il segretario americano al Tesoro, Scott Bessent, in un'intervista a CNBC durante la quale ha espresso a sua volta fiducia nel neo capo della Federal Reserve dicendo che secondo lui "imboccherà la strada migliore per soddisfare sia il mandato sull'inflazione sia quello sulla crescita".



Bessent ha fatto riferimento ai toni da falco usati la settimana scorsa sull'inflazione da Warsh nella sua prima conferenza e ne ha praticamente promosso la scelta di non indicare la sua previsione sulla rotta dei tassi, come fatto invece dai membri dell'FOMC nel cosiddetto dot-plot.



In riferimento a Warsh, Bessent ha aggiunto: "Facciamo colazione (insieme) ogni settimana. Era lo stesso con il presidente (Jerome) Powell", affermando anche l'importanza di un confronto tra il Tesoro Usa e il presidente della Fed, in cui si possa "discutere di idee, cambiamenti di politiche, dove vediamo andare l'economia, dove vediamo andare la regolamentazione e dove pensiamo siano le sfide".



Per Bessent "dobbiamo avere una mente aperta sui prezzi, sull'impatto sull'inflazione del conflitto in Iran. Vediamo come sarà l'inflazione quando tutto sarà finito. E poi abbiamo una mente aperta sul boom AI che può sostenere la produttività ed essere disinflazionistico riportandoci al target" del 2%.



Il titolare del Tesoro Usa, infine, prevede un'espansione dell'economia americana di almeno il 3% per quest'anno.

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