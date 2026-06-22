Appuntamenti macroeconomici: settimana del 22 giugno 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 22/06/2026
16:00 Unione Europea: Fiducia consumatori (atteso -18 punti; preced. -19 punti)
Martedì 23/06/2026
02:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 54,5 punti; preced. 54,5 punti)
08:45 Francia: Fiducia imprese, mensile (preced. 102 punti)
10:00 Unione Europea: PMI composito (preced. 48,5 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 51,6 punti; preced. 51,6 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 48,6 punti; preced. 47,7 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 51,5 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 54,6 punti; preced. 55,1 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 51 punti; preced. 50,7 punti)
16:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso 9 punti; preced. 13 punti)
Mercoledì 24/06/2026
01:50 Giappone: Prezzi servizi, annuale (atteso 3,3%; preced. 3%)
10:00 Germania: Indice IFO (atteso 85,6 punti; preced. 84,9 punti)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -3,8%)
14:30 USA: Partite correnti, trimestrale (atteso -219 Mld $; preced. -190,7 Mld $)
16:00 USA: Vendita case nuove (atteso 637K unità; preced. 622K unità)
16:00 USA: Vendita case nuove, mensile (preced. -6,2%)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -8,26 Mln barili)
Giovedì 25/06/2026
06:00 Giappone: Leading indicator (atteso 115,9 punti; preced. 115,4 punti)
08:00 Germania: Indice GFK (atteso -27,6 punti; preced. -29,8 punti)
08:45 Francia: Fiducia consumatori, mensile (preced. 82 punti)
09:00 Spagna: PIL, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 0,8%)
10:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. 2%)
14:30 USA: Indice CFNAI (preced. 0,14 punti)
14:30 USA: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0%)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 226K unità; preced. 226K unità)
14:30 USA: PIL, trimestrale (atteso 1,6%; preced. 0,5%)
14:30 USA: Spese personali, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,5%)
14:30 USA: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -4,7%; preced. 7,9%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 73 Mld piedi cubi)
Venerdì 26/06/2026
11:00 Italia: Fiducia imprese (preced. 94,1 punti)
11:00 Italia: Fiducia consumatori (preced. 93,4 punti)
12:00 Italia: Bilancia commerciale extra UE (preced. 3,85 Mld Euro)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 48,9 punti; preced. 44,8 punti)
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