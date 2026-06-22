Fed, BofA prevede ora tre aumenti tassi da 25 punti base per quest'anno

A partire da settembre

(Teleborsa) - Bank of America prevede ora tre rialzi di 25 punti base da parte della Fed quest'anno, a settembre, ottobre e dicembre. Ciò porterebbe il tasso di riferimento al 4,25-4,5%. "Eravamo scettici sulla necessità di tagli nel 2025 - si legge in una ricerca - Sia i dati che la nostra interpretazione aggiornata della funzione di reazione della Fed suggeriscono che questi tagli saranno annullati in breve tempo. Riteniamo che la Fed manterrà i tassi invariati il ??prossimo anno. L'inflazione probabilmente rimarrà elevata, impedendo al tasso di riferimento reale di diventare eccessivamente restrittivo".



Viene ricordano che l'ex presidente Jerome Powell ha inquadrato il ciclo di tagli di 75 punti base dello scorso anno come "gestione del rischio", a causa del rallentamento dei dati sul mercato del lavoro. All'epoca, BofA sosteneva che la resilienza dei consumatori avrebbe probabilmente fornito un supporto al mercato del lavoro. La ripresa della crescita occupazionale quest'anno suggerisce però che i rischi al ribasso per il mercato del lavoro, che preoccupavano la Fed, si siano dissipati.



Nel frattempo, il problema dell'inflazione per la Fed è "inequivocabilmente peggiorato", afferma BofA. L'indice PCE core potrebbe raggiungere il 3,5% a maggio, quasi 70 punti base in più rispetto a un anno fa. L'aumento è dovuto in parte ai dazi e ad altri fattori una tantum. La Fed era disposta a chiudere un occhio sui dazi, ma sta perdendo la pazienza dopo l'ultima ondata di shock dal lato dell'offerta. Inoltre, la disinflazione trainata dal mercato immobiliare si è ormai in gran parte esaurita, mentre altri servizi essenziali rimangono molto rigidi.



Anche la conferenza stampa del nuovo presidente Warsh ha assunto toni da falco: ha ripetutamente sottolineato l'importanza di ripristinare la stabilità dei prezzi e ha suggerito che la politica monetaria non è particolarmente restrittiva. Si è mostrato anche molto più cauto riguardo alla disinflazione guidata dall'intelligenza artificiale rispetto alle sue precedenti dichiarazioni.



Chiedendosi cosa potrebbe impedire alla Fed di aumentare i tassi, BofA evidenzia che: in primo luogo, un forte rallentamento dell'occupazione quest'estate potrebbe spingere al rialzo il tasso di disoccupazione. In secondo luogo, alcuni dati PCE (consumo di beni e servizi) al ribasso potrebbero iniziare a trascinare al ribasso il tasso su base annua. In terzo luogo, un'importante ondata di vendite azionarie potrebbe impedire gli aumenti dei tassi, rallentando significativamente la domanda, data la curva di spesa a forma di K. Infine, c'è Warsh. "Forse ha adottato una posizione restrittiva a livello strategico per acquisire credibilità, ma riteniamo che stia semplicemente prendendo tempo in attesa che l'inflazione scenda o che le sue task force giustifichino il mantenimento dei tassi invariati", si legge nella ricerca.



Tra gli altri scenari plausibili per gli aumenti dei tassi, BofA sostiene che un intervento a luglio è possibile, anche se è plausibile che la Fed vorrà attendere i dati sul mercato del lavoro estivo prima di procedere con un aumento. È anche plausibile che la Fed inizi ad aumentare i tassi dopo le elezioni di metà mandato (dicembre) o che lo faccia una volta al trimestre. Infine, la Fed potrebbe dover aumentare i tassi di oltre 75 punti base. Questo non è lo scenario di base, poiché i fattori che influenzano la domanda e l'inflazione sembrano contenuti, a differenza del 2022.

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