Francoforte: andamento negativo per Renk
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Renk, che mostra un decremento del 3,02%.
L'andamento di Renk nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Renk mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 40,37 Euro con area di resistenza individuata a quota 42,73. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 39,57.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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