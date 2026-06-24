Francoforte: nuovo spunto rialzista per Brenntag

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il distributore tedesco di prodotti chimici , che tratta in utile del 2,43% sui valori precedenti.



Il movimento di Brenntag , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del DAX , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 53,97 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 55,47. Il peggioramento di Brenntag è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 53,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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