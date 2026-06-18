Francoforte: andamento negativo per Brenntag

(Teleborsa) - Rosso per il distributore tedesco di prodotti chimici , che sta segnando un calo del 2,84%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Brenntag , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Brenntag mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 52,84 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 54,38. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 52,24.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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