Francoforte: rosso per Brenntag

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il distributore tedesco di prodotti chimici , con una flessione dell'1,96%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Brenntag , che fa peggio del mercato di riferimento.





La situazione di medio periodo di Brenntag resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 55,63 Euro. Supporto visto a quota 54,49. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 56,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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