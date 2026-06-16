Francoforte: rosso per Brenntag
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il distributore tedesco di prodotti chimici, con una flessione dell'1,96%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Brenntag, che fa peggio del mercato di riferimento.
La situazione di medio periodo di Brenntag resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 55,63 Euro. Supporto visto a quota 54,49. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 56,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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