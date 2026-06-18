Milano 10:45
52.449 -0,28%
Nasdaq 17-giu
29.671 0,00%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 10:45
10.409 -0,95%
Francoforte 10:45
24.878 -0,23%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Siemens Energy
Scambia in profit il leader delle energie rinnovabili, che lievita del 2,81%.
Condividi
```