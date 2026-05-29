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Francoforte: risultato positivo per Evotec

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Evotec
(Teleborsa) - Balza in avanti Evotec, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,15%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Evotec rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di medio periodo di Evotec ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 5,263 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 5,378, mentre il primo supporto è stimato a 5,148.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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