Londra: andamento sostenuto per Airtel Africa

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , con una variazione percentuale del 2,42%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Airtel Africa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,83%, rispetto a +0,04% del principale indice della Borsa di Londra ).





La situazione di medio periodo di Airtel Africa resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 3,598 sterline. Supporto visto a quota 3,493. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 3,702.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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