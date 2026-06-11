Londra: andamento sostenuto per Airtel Africa
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, con una variazione percentuale del 2,42%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Airtel Africa mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,83%, rispetto a +0,04% del principale indice della Borsa di Londra).
La situazione di medio periodo di Airtel Africa resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 3,598 sterline. Supporto visto a quota 3,493. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 3,702.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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