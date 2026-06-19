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Londra: peggiora Airtel Africa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: peggiora Airtel Africa
Scende sul mercato l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che soffre con un calo del 4,47%.
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