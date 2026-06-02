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Londra: andamento negativo per Airtel Africa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Airtel Africa
Ribasso per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che presenta una flessione del 2,55%.
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