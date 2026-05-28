Milano 11:23
49.629 +0,10%
Nasdaq 27-mag
29.974 0,00%
Dow Jones 27-mag
50.644 +0,36%
Londra 11:23
10.435 -0,67%
Francoforte 11:23
25.172 -0,02%

Londra: in perdita Endeavour Mining

Migliori e peggiori, In breve
Londra: in perdita Endeavour Mining
Ribasso per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che passa di mano in perdita del 3,99%.
Condividi
```