Londra: rosso per London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Sottotono la società che gestisce la Borsa di Londra , che passa di mano con un calo del 2,72%.



La tendenza ad una settimana di London Stock Exchange Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di London Stock Exchange Group segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 80,88 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 82,44. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 80,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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