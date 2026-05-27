Milano
11:06
50.071
+0,35%
Nasdaq
26-mag
30.001
+1,76%
Dow Jones
26-mag
50.462
-0,23%
Londra
11:06
10.496
+0,04%
Francoforte
11:06
25.342
+0,62%
Mercoledì 27 Maggio 2026, ore 11.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: movimento negativo per Centrica
Londra: movimento negativo per Centrica
Migliori e peggiori
,
In breve
27 maggio 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Retrocede il
fornitore di elettricità e gas
, con un ribasso del 2,40%.
Condividi
Leggi anche
Londra: brusca correzione per Centrica
Londra: scambi al rialzo per Centrica
Londra: brusca correzione per Centrica
Londra: andamento sostenuto per Centrica
Titoli e Indici
Centrica
-1,60%
Altre notizie
Londra: balza in avanti Centrica
Londra: calo per Centrica
Londra: risultato positivo per Centrica
Londra: seduta difficile per Centrica
Londra: movimento negativo per BT Group
Londra: movimento negativo per NatWest Group
Guide
Investimenti alternativi: cosa sapere prima di puntare su arte, vino, orologi e beni da collezione
Gli investimenti alternativi sono forme di investimento diverse da quelle tradizionali, cioè diverse da azioni, obbligazioni, conti deposito e fondi comuni più diffusi.
leggi tutto