Milano 11:06
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Dow Jones 26-mag
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Londra 11:06
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Francoforte 11:06
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Londra: movimento negativo per Centrica

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Centrica
Retrocede il fornitore di elettricità e gas, con un ribasso del 2,40%.
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