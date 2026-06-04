Londra: scambi al rialzo per London Stock Exchange Group
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che gestisce la Borsa di Londra, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,95%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di London Stock Exchange Group, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di London Stock Exchange Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 87,75 sterline con tetto rappresentato dall'area 89,21. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 86,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```