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Londra: movimento negativo per Pearson

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Pearson
Retrocede la società internazionale di formazione, con un ribasso del 2,49%.
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