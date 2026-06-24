Madrid: andamento negativo per Amadeus IT
(Teleborsa) - Si muove verso il basso l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, con una flessione dell'1,95%.
L'andamento di Amadeus IT nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 50,97 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 51,81. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 52,65.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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