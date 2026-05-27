FORMart e Open Fiber premiate con il Next Excellence Award 2026 di Ambiente Lavoro

(Teleborsa) - Il NEXT Excellence Award 2026 assegnato da Ambiente Lavoro, nella categoria Salute e Sicurezza, va al progetto Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei cantieri: il caso Open Fiber presentato ieri da FORMart con Open Fiber e SolidColor durante il Workshop Digital Learning. Si tratta della prima edizione del premio all’interno del 36° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



Il progetto è stato premiato per l’innovazione pratica e la formazione esperienziale che porta sul territorio: grazie a un ambiente immersivo infatti, gli operatori vengono coinvolti direttamente in simulazioni di ispezione visiva, modellate sulla compilazione di checklist operative. Un approccio che consente di affrontare criticità quotidiane e situazioni reali in modo pratico, riducendo il gap tra formazione in aula e attività sul campo.



Il progetto nasce da un articolato percorso di co-progettazione guidato da Open Fiber, che ha definito linee strategiche, contenuti normativi e strumenti operativi. Attorno alla visione dell’azienda si è sviluppato un ecosistema di partner specializzati: FORMart, in veste di main contractor e project manager, e SolidColor, fornitori del sistema tecnologico basato su tecniche di Live Action Footage.



"Siamo felici che quest’anno Next Excellence Awards abbia deciso di premiare il nostro progetto in Live Action Footage, una soluzione in Extended Reality davvero efficace per sviluppare la cultura della prevenzione - spiega Manuele Bellotto, Responsabile commerciale marketing di FORMart -. Il Live Action Footage trasporta ogni persona in una esperienza immersiva e coinvolgente. Esplorando in anticipo l’ambiente, consente di memorizzare le procedure e riconosce le criticità: ecco perché è ideale per il training e l’addestramento".



"Open Fiber è un’azienda che da dieci anni innova il territorio italiano da Nord a Sud, con un’infrastruttura in fibra ottica FTTH che non abilita soltanto servizi digitali di ultima generazione ma anche progetti all’avanguardia in materia di sicurezza e salute sul lavoro, prerogativa fondamentale per lavorare su migliaia di cantieri in tutta ltalia – dichiara Andrea Evangelista, Responsabile Security e QHSE di Open Fiber -. Siamo orgogliosi di essere stati scelti come caso del progetto presentato da FORMart e di aver vinto la prima edizione del premio nella cornice del Salone sulla sicurezza di Ambiente Lavoro, a dimostrazione dell'impegno che tutti i giorni mettiamo in campo e del valore di ciò che abbiamo presentato".



"Questo riconoscimento conferma che la formazione digitale immersiva funziona quando nasce da situazioni reali, procedure concrete e obiettivi chiari. Il progetto sviluppato con Open Fiber e FORMart dimostra che, se progettata con metodo, può diventare uno strumento concreto per aiutare le persone a riconoscere meglio i rischi del lavoro reale e rafforzare la cultura della sicurezza", ha dichiato Francesca Gerosa Co-Founder, Immersive Content Strategist & Creative Specialist di SolidColor.

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