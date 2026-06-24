New York: netto calo registrato da Dow

(Teleborsa) - Scende sul mercato l' azienda che produce plastiche elaborate e di base , che soffre con un calo del 4,51%.



La tendenza ad una settimana di Dow è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Dow mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 28,57 USD con area di resistenza individuata a quota 29,67. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 28,19.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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