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New York: scambi negativi per Dow

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Dow
Ribasso per l'azienda che produce plastiche elaborate e di base, che presenta una flessione del 3,56%.
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