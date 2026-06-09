New York: performance negativa per Dow

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda che produce plastiche elaborate e di base , con una flessione del 2,57%.



L'andamento di Dow nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario tecnico di Dow mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 32,7 USD con area di resistenza individuata a quota 34,02. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 32,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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