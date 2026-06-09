Milano 17:15
50.648 +0,88%
Nasdaq 17:15
29.205 -0,71%
Dow Jones 17:15
50.874 +0,17%
Londra 17:15
10.285 -0,85%
Francoforte 17:15
24.564 -0,21%

New York: in calo Dow

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo Dow
Ribasso per l'azienda che produce plastiche elaborate e di base, che presenta una flessione del 2,57%.
Condividi
```