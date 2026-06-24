New York: preme sull'acceleratore PulteGroup
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il costruttore americano di case, che mostra una salita bruciante del 7,93% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di PulteGroup rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo di PulteGroup sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 139,4 USD. Possibile una discesa fino al bottom 131,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 147.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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