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New York: scambi in positivo per Honeywell International

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi in positivo per Honeywell International
Balza in avanti il produttore di apparecchiature industriali, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,92%.
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