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New York: amplia l'ascesa Honeywell International

Migliori e peggiori, In breve
New York: amplia l'ascesa Honeywell International
Seduta decisamente positiva per il produttore di apparecchiature industriali, che tratta in rialzo del 4,09%.
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