New York: sell-off per Baker Hughes Company

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società leader nella tecnologia al servizio dell'energia , che soffre con un calo del 4,81%.



Lo scenario su base settimanale di Baker Hughes Company rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La tendenza di breve di Baker Hughes Company è in rafforzamento con area di resistenza vista a 65,03 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 62,29. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 67,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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