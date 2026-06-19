Milano 10:03
53.019 +0,63%
Nasdaq 18-giu
30.406 0,00%
Dow Jones 18-giu
51.565 +0,14%
Londra 10:03
10.407 +0,07%
Francoforte 10:03
25.142 +0,46%

Piazza Affari: risultato positivo per il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: risultato positivo per il settore automotive dell'Italia
Il Comparto italiano auto e ricambi guadagna l'1,12% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 276.575,84 punti.
Condividi
```