Milano 12:51
51.801 -0,43%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
51.667 -0,09%
Londra 12:51
10.434 +0,05%
Francoforte 12:51
24.652 -0,97%

Piazza Affari: calo per Alerion Clean Power

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: calo per Alerion Clean Power
Si muove verso il basso la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, con una flessione del 2,22%.
Condividi
```