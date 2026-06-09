Piazza Affari: Alerion Clean Power si muove verso il basso

(Teleborsa) - Retrocede molto la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili , che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,79%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Alerion Clean Power , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario attuale di Alerion Clean Power mostra un allentamento della trendline al test del supporto 22,93 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 24,48. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 22,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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