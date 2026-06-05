Piazza Affari: andamento sostenuto per Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,01%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Alerion Clean Power più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 24,83 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 25,68. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 26,53.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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