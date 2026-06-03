Milano 16:42
50.133 -0,88%
Nasdaq 16:42
30.673 +0,04%
Dow Jones 16:42
50.920 -0,76%
Londra 16:42
10.336 -0,36%
Francoforte 16:41
24.774 -1,39%

Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 29 maggio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 29 maggio
USA, Richieste mutui nella settimana del 29 maggio su base settimanale (WoW) -2,5%, in aumento rispetto al precedente -8,5%.
Condividi
```