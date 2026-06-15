Milano 17:35
51.836 +0,66%
Nasdaq 21:18
30.527 +3,01%
Dow Jones 21:18
51.810 +1,19%
Londra 17:35
10.431 -0,39%
Francoforte 17:35
24.894 +1,05%

Si muove in ribasso Fiserv a New York

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Fiserv a New York
A picco la società tecnologica per i servizi finanziari e i pagamenti, che presenta un pessimo -7,16%.
Condividi
```