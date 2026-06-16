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New York: Ciena si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
New York: Ciena si muove verso il basso
Ribasso scomposto per la società statunitense attiva nelle tecnologie per reti di telecomunicazione e data center, che esibisce una perdita secca del 6,56% sui valori precedenti.
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