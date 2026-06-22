Londra: scambi in positivo per 3i Group
(Teleborsa) - Bene la società d'investimenti con sede a Londra, con un rialzo del 2,32%.
L'andamento di 3i Group nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di 3i Group mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 22,22 sterline con area di resistenza individuata a quota 22,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 21,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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