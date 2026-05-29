Londra: brillante l'andamento di 3i Group

(Teleborsa) - Bene la società d'investimenti con sede a Londra , con un rialzo del 2,16%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di 3i Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di 3i Group che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 22,81 sterline. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 23,46. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 22,46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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