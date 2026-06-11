Londra: scambi al rialzo per 3i Group
(Teleborsa) - Bene la società d'investimenti con sede a Londra, con un rialzo del 2,19%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di 3i Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso 3i Group rispetto all'indice.
Lo scenario attuale di 3i Group mostra un allentamento della trendline al test del supporto 22 sterline. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 22,57. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 21,65.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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