B.F., CdA ritiene congruo il corrispettivo dell'OPA di Arum e Dompé Holdings

(Teleborsa) - Il CdA di B.F. , holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale, ha approvato il comunicato dell'emittente sull'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa congiuntamente da Arum e Dompé Holdings. Inoltre, ha ritenuto congruo da un punto di vista finanziario il corrispettivo dell'offerta, pari a 5,00 euro per ciascuna azione che sarà portata in adesione. La decisione è stata presa anche sulla base del contenuto del parere degli amministratori indipendenti e della fairness opinion rilasciata da Vitale & Co.



(Foto: © rawpixel)

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