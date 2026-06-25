Banca del Fucino prende atto decisione MCC su CR Orvieto

(Teleborsa) - Banca del Fucino ha preso atto della decisione di MCC di dichiarare "inefficace" il contratto di cessione di CR di Orvieto per scadenza dei termini, interrompendo il negoziato in corso per giungere ad un accordo modificativo dell’originario contratto di cessione del controllo.



Ritenendo che "si potesse arrivare entro il termine del 30 giugno 2026" ad un differimento del termine del closing al 31 dicembre 2026 e ricordando che il tempo trascorso è stato dettato dalle "necessarie esigenze di verifica delle condizioni dell’operazione" e di informativa dell’Autorità di Vigilanza, la Banca "si riserva ogni valutazione circa la tutela dei propri diritti":.

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